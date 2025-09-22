"محمود عباس" يطالب بعضوية كاملة لفلسطين ويؤكد: لا مكان لحماس بعد الحرب واستعداد للانتخابات

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أمام مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، حيث شدد عباس على استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام المُعلنة في بيان نيويورك.