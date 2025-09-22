"محمود عباس" يطالب بعضوية كاملة لفلسطين ويؤكد: لا مكان لحماس بعد الحرب واستعداد للانتخابات

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة في قطاع غزة لن تتضمن أي دور لحركة حماس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أمام مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، حيث شدد عباس على استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام المُعلنة في بيان نيويورك.
وقال الرئيس الفلسطيني، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بها، لكن الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورًا".
وأكد عباس التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد انتهاء الحرب في غزة وخلال عام، إلى جانب صياغة دستور مؤقت يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
ودعا حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية إلى تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، قائلاً بشكل قاطع: "لن يكون لحماس دور في حكم غزة بعد الحرب".
كما طالب عباس بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ضمن إطار حل شامل يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني ويمهد لتحقيق السلام العادل.