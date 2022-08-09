من الإقامة الجبرية.. "موسوي" يُحذِّر من توريث نجل مرشد إيران

وفي إشارة إلى "المأساة المستمرة" في سوريا كتب قائلاً: "إن خطيئة حكومتنا الكبرى هي التلاعب بمضمون الحقيقة؛ إذ تطلق أسماء عظيمة على أبشع الجرائم؛ لأن الدفاع عن المراقد يجب أن يكون دفاعًا عن القلوب المؤمنة ضمن التصدي للظالمين دون أن ندافع عنهم، في حين تستخدم (عبارة الدفاع عن المراقد) لسفك الدماء في البلدان الأجنبية لترسيخ أسس نظام قاتل للأطفال".