ضابط خامس ينضم لتظاهرات إيران.. والعنف يتصاعد في مسقط مهسا أميني

وفي التفاصيل، أطلقت قوات الأمن النار بشكل مباشر على المحتجين في سنندج عاصمة كردستان إيران، فيما أفادت مصادر محلية بانضمام ضابط إيراني، هو الخامس منذ اندلاع التظاهرات لدعم الاحتجاجات في البلاد، وفقًا لـ"العربية نت".جاء ذلك بعدما أفادت منظمة حقوقية إيرانية أمس الثلاثاء بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 154؛ إذ قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن ما لا يقل عن 154 شخصًا، بينهم أطفال، قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.