"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى: خروقات صارخة

وحملت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.