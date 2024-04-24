بعد المناورات الأمريكية.. "رسالة قوية" من شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى العالم الغربي

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت "كيم" إن سلسلة من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأمريكي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع "عصابة كوريا الجنوبية العسكرية، وهي الألعوبة (في يد الولايات المتحدة)"، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.