أشار إلى "الفئة المحمية".. رئيس وزراء العراق: رفضنا اعتداءات إيران وتركيا رسمياً

يُشار إلى أن حكومة "السوداني"؛ كانت قد مُنحت الثقة في أكتوبر الماضي 2022 بعد ما يقارب سنة على إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، دون إمكانية التوصل إلى توافقٍ بين التيار الصدري والكتل النيابية الأخرى التي تندمج ضمن ما يُعرف بالإطار التنسيقي على تسمية رئيس جديد للوزراء.. ما دفع زعيم التيار، مقتدى الصدر؛ لاحقاً، إلى الانسحاب من المشهد السياسي، طالباً من نوابه الاستقالة، وهذا ما حصل بغية تسهيل تسمية "السوداني" في حينه، وانتخاب رئيس للجمهورية.