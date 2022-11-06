بينهم 3 أطفال وامرأة .. طائرات روسية تقتل 9 مدنيين في مخيمات للاجئين غرب إدلب

قصفت طائرات روسية معسكرات للمعارضة السورية قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا، اليوم (الأحد)، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل في تصعيد للهجمات على آخر معقل للمعارضة.
ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن مقاتلات تحلق على ارتفاعات عالية ألقت قنابل على غابات قرب مخيمات مؤقتة إلى الغرب من إدلب، بدعم من مدفعية جيش النظام السوري.
من جانب آخر، بيّن الدفاع المدني التابع للمعارضة، أن ثلاثة أطفال وامرأة، كانوا من بين القتلى في الغارات على المخيمات المكتظة، حيث أُصيب أيضًا أكثر من 70 شخصًا ونقلوا إلى مستشفيات ميدانية لتلقي العلاج.
ويعيش أكثر من أربعة ملايين شخص في منطقة الشمال الغربي المكتظة بالسكان، التي تسيطر عليها المعارضة على الحدود التركية.