بينهم 3 أطفال وامرأة .. طائرات روسية تقتل 9 مدنيين في مخيمات للاجئين غرب إدلب

من جانب آخر، بيّن الدفاع المدني التابع للمعارضة، أن ثلاثة أطفال وامرأة، كانوا من بين القتلى في الغارات على المخيمات المكتظة، حيث أُصيب أيضًا أكثر من 70 شخصًا ونقلوا إلى مستشفيات ميدانية لتلقي العلاج.