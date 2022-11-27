زعيم كوريا الشمالية: سنمتلك قوة نووية لم يسبق لها مثيل في العالم

وأضاف "كيم" في أمر ترقية عشرات من ضباط الجيش، الذين شاركوا في عملية إطلاق الصاروخ الصاروخ هواسونج-17، أكبر صاروخ باليستي في الآونة الأخيرة: "إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه"، وفقاً لـ"فرانس برس".