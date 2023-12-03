"حماس": تحقيق "لوموند" دحض مزاعم إسرائيل بشأن مجمع الشفاء وأثبت كذبها

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي اتهم "حماس" سابقًا بأنها "تتخذ مركز قيادة تحت مجمع مستشفى الشفاء"، حيث عرض صورًا ثلاثية الأبعاد لمركز به 5 قاعات اجتماع قبل اقتحامه للمجمع بعدة أيام، و"لكن الصور التي بثها لا تشبه النفق الذي استعرضه متحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلية".