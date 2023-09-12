"بوتين": روسيا تعمل على تصنيع سلاح "غير مسبوق".. وهجوم أوكرانيا لم يحقق شيئاً

وخلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، أكّد بوتين مجدداً أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، قائلًا إنه "لم يسفر عن نتائج"، مضيفاً أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلا "إلى إطالة أمد النزاع"، وذكر أن لديه انطباعاً بأنه بمجرد نفاد موارد أوكرانيا فإنها قد ترغب في بدء محادثات سلام، مضيفاً أن استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر "جريمة".