"بوتين": روسيا تعمل على تصنيع سلاح "غير مسبوق".. وهجوم أوكرانيا لم يحقق شيئاً

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية مميزة، وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن بوتين قال، خلال لقائه منسقي الجلسات في منتدى "الشرق الاقتصادي" المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة أقصى شرق روسيا: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصمّمة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيداً هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".
وأضاف الرئيس الروسي، وفق موقع 24، أنه يعتقد أن أوكرانيا قد تكون مستعدة للدخول في نقاشٍ بشأن السلام، فقط عندما تنفد مواردها، مشيراً إلى أن كييف ستستغل أي توقفٍ محتملٍ للأعمال القتالية لإعادة التسليح.
وخلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، أكّد بوتين مجدداً أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، قائلًا إنه "لم يسفر عن نتائج"، مضيفاً أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلا "إلى إطالة أمد النزاع"، وذكر أن لديه انطباعاً بأنه بمجرد نفاد موارد أوكرانيا فإنها قد ترغب في بدء محادثات سلام، مضيفاً أن استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر "جريمة".