غزة .. ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 420 وفاة بينهم 145 طفلاً

أعلنت مستشفيات قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا منذ بداية الأزمة إلى 420 حالة وفاة، من بينهم 145 طفلاً.
وأفادت التقارير بأن 142 وفاة، من بينها 30 طفلاً، سُجلت منذ إعلان تصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC). وتشير البيانات الطبية إلى أن حالات سوء التغذية والمجاعة تتدفق يومياً إلى مستشفيات القطاع، حيث يواجه نحو 900 ألف طفل خطر الجوع، بينهم 70 ألفاً دخلوا بالفعل مرحلة سوء التغذية.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من تفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت ما بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.