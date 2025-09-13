غزة .. ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 420 وفاة بينهم 145 طفلاً

وأفادت التقارير بأن 142 وفاة، من بينها 30 طفلاً، سُجلت منذ إعلان تصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC). وتشير البيانات الطبية إلى أن حالات سوء التغذية والمجاعة تتدفق يومياً إلى مستشفيات القطاع، حيث يواجه نحو 900 ألف طفل خطر الجوع، بينهم 70 ألفاً دخلوا بالفعل مرحلة سوء التغذية.