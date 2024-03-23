من العريش المصرية.. أمين الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم (السبت)، إلى سرعة التوصل إلى وقف لإطلاق نار في قطاع غزة، وضرورة سماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب المصري من الحدود مع القطاع.