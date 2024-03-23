من العريش المصرية.. أمين الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم (السبت)، إلى سرعة التوصل إلى وقف لإطلاق نار في قطاع غزة، وضرورة سماح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب المصري من الحدود مع القطاع.
وثمن "جوتيريش" بعد وصوله إلى مدينة العريش قادماً من القاهرة يرافقه وزير الصحة المصري حسام عبدالغفار، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وفقاً لـ"رويترز".
وزار الأمين العام للأمم المتحدة المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، واطلع على الجهود المصرية في علاجهم، وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري والتقى عدداً من العاملين في المجال الإنساني في الجانب المصري من المعبر.
وتأتي زيارة "جوتيريش" في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.