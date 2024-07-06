مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة- وسط القطاع، بأن ثلاثة من موظفي وكالة الغوث قُتلوا في قصفٍ إسرائيلي استهدف مخزناً لتوزيع المساعدات الإنسانية؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من العاملين في "الأونروا" إلى 196، يأتي ذلك ضمن سلسلة العمليات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف مقار "الأونروا" والعاملين فيها، حيث طال القصف الإسرائيلي نحو 180 مؤسسة ومدرسة تابعة للمنظمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع أكتوبر الماضي.