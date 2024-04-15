منذ انطلاقته.. "مسام" ينزع 436.759 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية

أعلن مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، أن الفِرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 5 الجاري 436.759 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف الأستاذ القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 278.220 ذخيرة غير منفجرة، و8018 عبوة ناسفة من الأراضي اليمنية.
وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضًا حتى الآن 144.026 لغمًا مضادًّا للدبابات و6495 لغمًا مضادًّا للأفراد.
وقال القصيبي في بيانه إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام، تمكنت حتى الآن من تطهير 55.393.442 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.