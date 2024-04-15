منذ انطلاقته.. "مسام" ينزع 436.759 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية

وأضاف الأستاذ القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 278.220 ذخيرة غير منفجرة، و8018 عبوة ناسفة من الأراضي اليمنية.