"تيك توك" و"الفنتانيل" و"فول الصويا".. اتفاق أمريكي صيني يوقف التصعيد وينقل ملكية التطبيق

الفنتانيل في صلب الاتفاق

وكشف كبير المفاوضين الصينيين، لي تشينغغانغ، عن توافق مع واشنطن بشأن مكافحة إنتاج مخدر الفنتانيل، الذي يُعد أحد أبرز أسباب وفيات القصر الأمريكيين. وقد يشمل الاتفاق تقليص التعريفة الجمركية بنسبة 20٪ التي فُرضت سابقًا على صادرات المواد الأولية المُستخدمة في تصنيع الفنتانيل.