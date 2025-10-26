"تيك توك" و"الفنتانيل" و"فول الصويا".. اتفاق أمريكي صيني يوقف التصعيد وينقل ملكية التطبيق

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ.
وأوضح بيسنت، خلال حديثه لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة "ABC"، أن واشنطن سحبت تهديدها بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100٪ على السلع الصينية، مقابل تأجيل بكين قيودها على صادرات المعادن النادرة لمدة عام.
وأشار إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه بعد محادثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، متوقعًا إعلان الاتفاق رسميًا خلال قمة الزعيمين في كوريا الجنوبية.
الفنتانيل في صلب الاتفاق
وكشف كبير المفاوضين الصينيين، لي تشينغغانغ، عن توافق مع واشنطن بشأن مكافحة إنتاج مخدر الفنتانيل، الذي يُعد أحد أبرز أسباب وفيات القصر الأمريكيين. وقد يشمل الاتفاق تقليص التعريفة الجمركية بنسبة 20٪ التي فُرضت سابقًا على صادرات المواد الأولية المُستخدمة في تصنيع الفنتانيل.
فول الصويا يعود إلى الواجهة
وبيّن بيسنت أن الصين تعتزم تنفيذ عمليات شراء "كبيرة" من فول الصويا الأمريكي، في خطوة تنعش آمال مزارعي ولايات إلينوي وأيوا ومينيسوتا وإنديانا، الذين واجهوا ركودًا في الطلب الصيني خلال موسم الحصاد الحالي.
المعادن النادرة والتقنية في مرمى الاتفاق
كما يتضمن الاتفاق تأجيل قيود تصدير المعادن النادرة، التي تُستخدم في الصناعات العسكرية والإلكترونيات، ما يعزز وصول الولايات المتحدة إلى هذه المواد الحيوية.
تيك توك وتغيير الملكية
وفي تطور متصل، من المرتقب أن يشهد الاتفاق المرتقب إعلاناً بشأن تطبيق "تيك توك"، بعد موافقة الصين على نقل ملكيته إلى مجموعة استثمارية أمريكية بقيادة لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل". وستتولى المجموعة تشغيل خوارزمية التطبيق، مما يضمن استمراره في العمل داخل الولايات المتحدة وخدمة أكثر من 170 مليون مستخدم.