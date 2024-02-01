القضاء التونسي يحكم بسجن "الغنوشي" 3 سنوات بتهمة تلقي تمويلاً أجنبياً

وكان "الغنوشي" سجيناً سياسياً وعاش خارج البلاد قبل ثورة 2011، وكان رئيساً للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان في 2021.