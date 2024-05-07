أوكرانيا تعلن اعتقال ضابطَيْن خططا لاغتيال "زيلينسكي" بـ"أوامر من روسيا"

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان أنها "فككت شبكة من العملاء تابعين لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا يعدون لاغتيال الرئيس الأوكراني"، وفقًا لـ"فرانس برس".