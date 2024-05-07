أوكرانيا تعلن اعتقال ضابطَيْن خططا لاغتيال "زيلينسكي" بـ"أوامر من روسيا"

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء اعتقال ضابطَي أمن؛ يُشتبه في أنهما كان يعدان لاغتيال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي بناء على أوامر من روسيا.
وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان أنها "فككت شبكة من العملاء تابعين لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا يعدون لاغتيال الرئيس الأوكراني"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت بأن مسؤولين رفيعي المستوى آخرين في المجالَين العسكري والسياسي كانوا مستهدفين أيضًا، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف.
وبيّنت الأجهزة الأوكرانية أن المشتبه بهما اللذين أوقفا "شخصان برتبة كولونيل من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولى أمن المسؤولين الحكوميين".
وأفادت بأن "هذه الشبكة كانت تحت إشراف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ويُشتبه في أن المسؤولَين نقلا معلومات سرية إلى روسيا".
وقالت الأجهزة الأمنية: "إن المعتقلَين كانا يريدان تجنيد عسكريين مقربين من جهاز أمن الرئيس زيلينسكي بهدف احتجازه كرهينة وقتله".
وأضافت: "أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على طائرة مُسيَّرة ومتفجرات".