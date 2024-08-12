قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمدينة حمد السكنية، مجبرة آلاف الفلسطينيين على النزوح إلى وسط القطاع، وقد طال القصف عدة أبراج سكنية في المدينة التي سبق أن دمر الاحتلال العديد من أبراجها؛ تَرافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.