قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفها لمدن دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط منطقة المحطة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.. تزامن ذلك مع قصف للزوارق الحربية الإسرائيلية على شواطئ مخيم النصيرات.
وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمدينة حمد السكنية، مجبرة آلاف الفلسطينيين على النزوح إلى وسط القطاع، وقد طال القصف عدة أبراج سكنية في المدينة التي سبق أن دمر الاحتلال العديد من أبراجها؛ تَرافق ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس.
كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية في حيي السعودي وتل السلطان ومحور صلاح الدين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.