قاضٍ في نيويورك: ترامب واثنان من أبنائه ارتكبوا "عمليات احتيال مالية متكررة"

سبق - الرياض: اعتبر قاض في نيويورك الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وتفصيلاً، مثّل القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل، وفقًا للعربية نت.

وكانت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى مدنية ضد ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقامًا "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبةً المدعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.