بايدن: أمريكا ملتزمة بعدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي

وتفصيلاً، قال بيان البيت الأبيض: "تحدث بايدن، اليوم الأربعاء، مع لابيد للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".