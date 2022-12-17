مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: الاحتجاجات لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في إيران

ونوّه مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه كان هناك احتجاج أكبر في زاهدان في إقليم بلوشستان، "لذلك لا يزال لدى الناس مطالب، ومطالبهم هو أنهم لا يريدون نظامًا قمعيًا غير كفء وفاسد سلب حقوقهم الأساسية في الأربعين عامًا الماضية".