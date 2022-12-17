مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: الاحتجاجات لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في إيران

قيام النظام الإيراني بإعدام محتجين اثنين، فاقم الأوضاع الإيرانية، سواءً في الداخل؛ حيث كثّف المحتجون من تظاهراتهم، أو في الخارج؛ حيث نزل الآلاف من الإيرانيين إلى شوارع عشرات المدن الأوروبية والأمريكية والأسترالية، وأظهروا مرة أخرى دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.
وتحدث محمود العامري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو، حول الوضع في إيران بعد إعدام محتجين اثنين.
وأرجع مدير منظمة حقوق الإنسان الإيراني السبب في ذلك، إلى عدم امتلاك السلطات الإيرانية السيطرة الكاملة على الاحتجاجات.
وأضاف مقدم: "السلطات الإيرانية حتى الآن لم تصل إلى تحقيق أهدافها، إذ كان الهدف من الإعدامات هو جعل المتظاهرين يعودون إلى منازلهم مُجدداً ومن ثم وقف الاحتجاجات وبث الخوف في المجتمع" لافتًا: "الاحتجاجات مستمرة حتى يومنا هذا".
ونوّه مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه كان هناك احتجاج أكبر في زاهدان في إقليم بلوشستان، "لذلك لا يزال لدى الناس مطالب، ومطالبهم هو أنهم لا يريدون نظامًا قمعيًا غير كفء وفاسد سلب حقوقهم الأساسية في الأربعين عامًا الماضية".
وفي هذا السياق أكّد مقدم أن: "هذه الاحتجاجات لديها القدرة على إحداث تغييرٍ كبيرٍ في إيران، والتغيير الكبير يبدأ بتغيير النظام".