شبح تشيرنوبيل 2 يخيم على أوكرانيا وتقارير عن إقالة قائد أسطول البحر الأسود الروسي

إلى الجنوب، ألمحت كييف أنها قد تستهدف الجسر الأبرز الذي يربط روسيا بالقرم؛ حيث قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك: إن الجسر غير قانوني، ويجب أن يتم تفكيكه، طوعًا أو لا.