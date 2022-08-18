شبح تشيرنوبيل 2 يخيم على أوكرانيا وتقارير عن إقالة قائد أسطول البحر الأسود الروسي

هددت روسيا بأنها ستغلق محطة زابوريجيا النووية، الأكبر في أوروبا، إذا استمرت كييف بقصفها، الاتهام الذي تنفيه الأخيرة نفيًا قاطعًا. واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بالتحضير لعمل "استفزازي" خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أما في أوكرانيا فقال وزير الداخلية: إن على البلاد الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما فيها الأسوأ.
إلى الجنوب، ألمحت كييف أنها قد تستهدف الجسر الأبرز الذي يربط روسيا بالقرم؛ حيث قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك: إن الجسر غير قانوني، ويجب أن يتم تفكيكه، طوعًا أو لا.
يأتي تصريح بودولياك بعدما هزّت سلسلة من الانفجارات قواعد عسكرية روسية في القرم التي سيطرت موسكو عليها في 2014.
وأشارت تقارير روسية إلى أنه تمت إقالة قائد أسطول البحر الأسود الذي يتفاخر به الروس، ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.