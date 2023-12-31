بعد 80 يومًا.. أكبر حاملة طائرات لدعم إسرائيل تغادر المتوسط وتعود لأمريكا

ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة، كان يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية، والوصول إلى حماس، وإجراء المراقبة، وفقًا لـ"العربية نت".