وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، تأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.