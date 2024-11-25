الجيش الروسي يواصل تقدُّمه على محور "كورسك" ويُكبِّد أوكرانيا خسائر ضخمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها مستمرة في تحقيق مكاسب ميدانية على محور كورسك، مُوجِّهةً ضربات مكثفة، كبَّدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
وأفاد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، بأن وحدات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت عملياتها الهجومية ضد تشكيلات أوكرانية في مناطق متعددة، بما في ذلك فيكتوروفكا، كروغلينكوي وليبيدفكا.
واستهدفت هذه العمليات الألوية الأوكرانية الهجومية عبر ضربات تكتيكية، ونيران المدفعية والطيران العسكري، وخصوصًا في مقاطعة سومي.
وأسفرت العمليات الأخيرة عن مقتل نحو 200 جندي أوكراني، وتدمير عدد من المعدات العسكرية، منها دبابة و3 عربات مشاة قتالية، بما في ذلك عربة "ماردر" الألمانية و"برادلي" الأمريكية.
كما تم تدمير ناقلة جُند ألمانية من طراز "فوتشس"، و4 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، و4 مدافع ميدانية، ومدفع هاون.
وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات على محور كورسك بلغت أكثر من 35 ألف عسكري، إلى جانب تدمير مئات المركبات القتالية والدبابات وأنظمة المدفعية.. وشملت الخسائر أيضًا أنظمة متطورة، مثل راجمات الصواريخ "هيمارس" و"ملرز" أمريكية الصنع.
وتواصل القوات الروسية عملياتها على هذا المحور الاستراتيجي بهدف تقويض قدرة كييف على تنفيذ هجمات مضادة، وسط تصاعُد حدة المعارك في مناطق شرقي أوكرانيا.