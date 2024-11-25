الجيش الروسي يواصل تقدُّمه على محور "كورسك" ويُكبِّد أوكرانيا خسائر ضخمة

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات على محور كورسك بلغت أكثر من 35 ألف عسكري، إلى جانب تدمير مئات المركبات القتالية والدبابات وأنظمة المدفعية.. وشملت الخسائر أيضًا أنظمة متطورة، مثل راجمات الصواريخ "هيمارس" و"ملرز" أمريكية الصنع.