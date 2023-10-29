رئيس وزراء النرويج: رد إسرائيل على هجوم "حماس" غير متكافئ وتجاوز القانون الإنساني

وأضاف "ستور" لإذاعة "إن آر كي" العامة: "إن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئاً. ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".