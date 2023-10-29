رئيس وزراء النرويج: رد إسرائيل على هجوم "حماس" غير متكافئ وتجاوز القانون الإنساني

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، اليوم (الأحد): "إن رد إسرائيل في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، وتجاوز القانون الإنساني".
وأضاف "ستور" لإذاعة "إن آر كي" العامة: "إن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئاً. ويجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".
ولفت إلى أن حوالي نصف الضحايا هم من الأطفال.
وذكر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".
وأشار إلى أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة في اتجاه إسرائيل، والنرويج تدين ذلك".