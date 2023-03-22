"المركزي الأوروبي" يحذر من مخاطر انهيار المصارف الأمريكية على الاقتصاد العالمي

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الأربعاء) من أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية، واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه "كريدي سويس"، تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد العالمي، في وقت ما زال أمام البنك المركزي طريقًا يقطعه لمكافحة التضخم المرتفع.