العالم

"المركزي الأوروبي" يحذر من مخاطر انهيار المصارف الأمريكية على الاقتصاد العالمي

"لاغارد" لفتت إلى أن توقعاته عن التضخم لم تؤخذ في الاعتبار
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
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حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الأربعاء) من أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية، واستحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على منافسه "كريدي سويس"، تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد العالمي، في وقت ما زال أمام البنك المركزي طريقًا يقطعه لمكافحة التضخم المرتفع.

ولفتت "لاغارد" إلى أن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في منتدى في فرانكفورت أن تلك الانهيارات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضًا.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي
الاقتصاد العالمي
كريستين لاغارد

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