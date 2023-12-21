اعتراف إسرائيلي بالجريمة: 19 سجّانًا عذّبوا الأسير "أبوعصب" حتى الموت

اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن 19 سجّانًا اعتدوا بالضرب والتعذيب على الأسير الفلسطيني ثائر أبوعصب، الذي استُشهد في سجن النقب قبل أسابيع، وفق ما كشفت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الخميس.