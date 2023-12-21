اعتراف إسرائيلي بالجريمة: 19 سجّانًا عذّبوا الأسير "أبوعصب" حتى الموت

اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن 19 سجّانًا اعتدوا بالضرب والتعذيب على الأسير الفلسطيني ثائر أبوعصب، الذي استُشهد في سجن النقب قبل أسابيع، وفق ما كشفت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وكانت سلطات الاحتلال بدأت تحقيقًا في استشهاد "أبوعصب"، عقب اعتداء سجّانيه عليه.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت 19 سجّانًا، بعد وفاة "أبوعصب" الشهر الماضي، عن عمر 38 عامًا.
ونقل الموقع وفق "سكاي نيوز عربية" بيانًا للشرطة الإسرائيلية، جاء فيه أن المحققين استجوبوا السجّانين بشأن "حادثة عنف" مشتبه بها في أحد السجون جنوبي الأرض المحتلة.
ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، يشتبه بقيام عدد من الضباط بدخول زنزانة "أبوعصب" في سجن كتسيعوت بالنقب وضربه، قبل ساعات من إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية وفاته في 19 نوفمبر.
و"أبوعصب" كان عضوا في حركة فتح، وسُجِنَ عام 2005.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"الإفراج عن قتلة الأسير ثائر أبوعصب"، معتبرةً أنه "يعكس حجم الفاشية والعنصرية في إسرائيل".
وقالت الوزارة إن "إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا".