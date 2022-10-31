اتفاقٌ ينتهي و4 محاور على الورق.. "شبح الغذاء" يُرعب أوروبا من جديد!

الأمن الغذائي أكبر تحديات أوروبا

الأمن الغذائي هو التحدي العالمي الرئيسي اليوم في القارة العجوز، وقد تتفوق على أزمة الطاقة التي تعاني منها؛ بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وبينما تتفاقم أزمة الغذاء العالمية اليوم بسبب الحرب في شرق أوروبا؛ فإن المجاعة تلوح في الأفق في أجزاء كثيرة من العالم.