اتفاقٌ ينتهي و4 محاور على الورق.. "شبح الغذاء" يُرعب أوروبا من جديد!

تتربص أزمة غذاء حادة بالقارة الأوروبية مع انتهاء اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب، وسط اعتماد كبير على الحبوب القادمة من روسيا.
وليست الحبوب والمواد الغذائية فقط التي تهدد طعام القارة العجوز؛ لكن الأسمدة والأمونيا التي تساعد على زيادة إنتاج الأغذية الزراعية بأكثر من 30%، تواجه أزمة إمدادات؛ إذ تُعد روسيا مزودًا عالميًّا لها.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على تنسيق الإجراءات لمساعدة الناس على مواجهة ارتفاع الأسعار وتقديم الإغاثة لأفقر الناس في العالم.
ويقف الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه متحدين قدر الإمكان، أمام أزمة الغذاء التي تتربص بالدول الأعضاء؛ إلا أن المخاوف من انهيار الإمدادات، قد يدفعها للتفكك، كما جرى في محاولات بحث الدول الأعضاء عن الغاز الطبيعي بشكل أحادي.
الأمن الغذائي أكبر تحديات أوروبا
الأمن الغذائي هو التحدي العالمي الرئيسي اليوم في القارة العجوز، وقد تتفوق على أزمة الطاقة التي تعاني منها؛ بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وبينما تتفاقم أزمة الغذاء العالمية اليوم بسبب الحرب في شرق أوروبا؛ فإن المجاعة تلوح في الأفق في أجزاء كثيرة من العالم.
واليوم، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لدول الاتحاد الأوروبي في معالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد في مساعدة أوكرانيا على تصدير إنتاجها من الأغذية الزراعية، والذي تَعَرّض لخطر شديد بسبب الحرب.
وأوكرانيا هي منتجٌ ومصدّر رئيسي للمواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة؛ حيث يذهب حوالى 40% من صادراتها من القمح إلى دول أوروبا والباقي إلى إفريقيا وآسيا بين عامي 2016 و2021.
عودة أزمة الموانئ
ومع احتمالية عودة أزمة الموانئ بسبب الحرب القائمة؛ فإن معظم إنتاج الحبوب للفصل الحالي والفصول المقبلة، لن يجد طريق التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
وفي مايو 2022، قدّمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لإنشاء مسارات تضامن؛ كان الهدف منها تطوير طرق برية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية، من خلال توفير عربات الشحن والسفن والشاحنات.
كذلك تَضمنت الخطة استخدام القدرات الحالية لشبكات النقل ومحطات إعادة الشحن بفعالية أكبر، وتبسيط وتسريع العمليات الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى، وتمكين تخزين البضائع على أراضي الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن هذه الخطة لن تجد طريق النجاح طالما أن الحبوب الروسية والأسمدة غير مشمولة في الخطة؛ باعتبار أن صادرات روسيا من الحبوب تفوق 3 أضعاف أوكرانيا.
وفي اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر الأول الجاري، أعرَبَ قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود للأمم المتحدة إلى ما بعد الفترة المنتهية في نوفمبر.
وعلى الورق، يركز العمل المنسق لدول الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، على أربعة محاور للعمل، بعد استنتاجات المجلس المتفق عليها في يونيو 2022، وهي: تكافل، إنتاج مستدام، تجارة، تعددية.