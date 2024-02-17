طهران.. تكشف عن منظومتين صاروخيتين جديدتين للدفاع الجوي

وبحسب وزارة الدفاع الإيرانية، تتمتع منظومة "آرمان" متوسطة المدى الدفاعية بمميزات؛ منها اكتشاف الأهداف على مسافة 180 كم، وتتبع الأهداف على مسافة تصل إلى 160 كم.