طهران.. تكشف عن منظومتين صاروخيتين جديدتين للدفاع الجوي

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية.
وبحسب وزارة الدفاع الإيرانية، تتمتع منظومة "آرمان" متوسطة المدى الدفاعية بمميزات؛ منها اكتشاف الأهداف على مسافة 180 كم، وتتبع الأهداف على مسافة تصل إلى 160 كم.
كما تغطي المنظومة 360 درجة، ولديها إمكانية الاشتباك مع 6 أهداف.
وأقيم احتفال صباح السبت بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن إنشاء وتطوير هذه الأنظمة تم من قِبَل خبراء وزارة الدفاع الإيرانية.