"نيويورك تايمز": تقييمات المخابرات الأمريكية ترجّح مسؤولية أوكرانيا عن هجوم الكرملين

ذكرت صحيفةُ "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية ترجّح أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجومًا بطائرات مسيرة استهدف الكرملين، الشهر الحالي.
وأضافت "نيويورك تايمز": أن الهجوم يبدو أنه جزء من سلسلة عمليات سرية، تسبّبت في انزعاج مسؤولين في الولايات المتحدة، أكبر مورد للمعدّات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن التقييم الأمريكي يستند إلى اتصالات روسية وأوكرانية جرى رصدها.
وبيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة رصدت محادثات أوكرانية عبّر فيها مسؤولون عن اعتقادهم أن بلدهم مسؤول عن الهجوم، كما رصدت اتصالات روسية أشارت إلى أنها ليست عملية مزيّفة نفّذتها موسكو.