"نيويورك تايمز": تقييمات المخابرات الأمريكية ترجّح مسؤولية أوكرانيا عن هجوم الكرملين

وبيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة رصدت محادثات أوكرانية عبّر فيها مسؤولون عن اعتقادهم أن بلدهم مسؤول عن الهجوم، كما رصدت اتصالات روسية أشارت إلى أنها ليست عملية مزيّفة نفّذتها موسكو.