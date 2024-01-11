حددت هوية المخطط الرئيس.. إيران تعلن اعتقال 35 شخصًا على صلة بهجمات "كرمان"

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، الخميس، بأنه "تم حتى الآن اعتقال 35 شخصًا في محافظات كرمان، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الرضوية، وأصفهان، وطهران، وأذربيجان الغربية، كما تم التعرف على عدد من المتورطين خارج إيران "على الجانب الآخر من الحدود" وفق تعبير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي أكدت أن "وزارة المخابرات تلاحق هؤلاء بشكل جدي، وأنها لن تتوقف حتى تحقيق العدالة بالكامل في حقهم".