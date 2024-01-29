ما هو "البرج 22" موقع الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن؟!

يقع "البرج 22" في الأردن، وتعرّض لهجوم بوساطة طائرة مسيّرة، أمس الأحد؛ ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 على الأقل في منطقة إستراتيجية ذي أهمية عالية في أقصى الشمال الشرقي، حيث تتقاطع حدود الأردن مع سوريا والعراق.
ووفقاً للتقارير الأمريكية، فإن البرج 22 غير معروف بشكلٍ كبيرٍ ولا يُعرف عنه الكثير، على الرغم من قربه من قاعدة التنف في الحدود السورية، حيث يُوجد عددٌ من الجنود الأمريكيين، وتُستخدم القاعدة في مكافحة داعش ومنع التمدُّد العسكري الإيراني شرق سوريا.
ويفتقر عديدٌ من المسؤولين الأمريكيين والأجانب، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية، للمعلومات حول البرج 22، وعدد القوات الموجودة فيه، ونوع الأسلحة المحفوظة في الموقع، وما الأخطاء التي تسبّبت في تعرُّض الموقع لهذا الهجوم الذي أغضب كبار المسؤولين في الولايات المتحدة؟
ويستضيف الأردن مئات المدربين والجنود الأمريكيين الذين يجرون تدريبات طوال العام، كما أنفقت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الأردن على إنشاء نظام مراقبة متقدّم يُعرف باسم برنامج أمن الحدود، بهدف منع تسلل المسلحين من سوريا والعراق.