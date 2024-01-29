ما هو "البرج 22" موقع الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن؟!

ويفتقر عديدٌ من المسؤولين الأمريكيين والأجانب، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية، للمعلومات حول البرج 22، وعدد القوات الموجودة فيه، ونوع الأسلحة المحفوظة في الموقع، وما الأخطاء التي تسبّبت في تعرُّض الموقع لهذا الهجوم الذي أغضب كبار المسؤولين في الولايات المتحدة؟