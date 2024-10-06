غارات إسرائيلية تستهدف مستودع أسلحة ومخزن صواريخ في حمص وحماة

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات في البلاد، استهدفت بشكل رئيسي مواقع للجيش وفصائل مدعومة من إيران، من بينها حزب الله اللبناني، ونادراً ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ الضربات، لكنها كررت مراراً أنها ستتصدى لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.