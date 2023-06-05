وزير الدفاع الأوكراني: فيلق روسيا الحرة ليس تابعًا لنا ولا يرتبط باستخباراتنا

وتفصيلاً، قال "ساك" في مقابلة مع قناة "العربية" إن مواطنين روسًا تحت اسم فيلق روسيا الحرة هم من يهاجمون الحدود، مضيفًا بأن "فيلق روسيا الحرة ليس تابعًا لنا، ولا يرتبط باستخباراتنا"، فيما لم يعلق على سؤال بشأن وجود عملاء لكييف في الأراضي الروسية.