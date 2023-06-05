وزير الدفاع الأوكراني: فيلق روسيا الحرة ليس تابعًا لنا ولا يرتبط باستخباراتنا

أكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، اليوم الاثنين أن فيلق روسيا الحرة يقف وراء الهجمات داخل روسيا، مؤكدًا أن هذا الفيلق ليس تابعًا لكييف.
وتفصيلاً، قال "ساك" في مقابلة مع قناة "العربية" إن مواطنين روسًا تحت اسم فيلق روسيا الحرة هم من يهاجمون الحدود، مضيفًا بأن "فيلق روسيا الحرة ليس تابعًا لنا، ولا يرتبط باستخباراتنا"، فيما لم يعلق على سؤال بشأن وجود عملاء لكييف في الأراضي الروسية.
وكانت مجموعة من المقاتلين الروس المؤيدين لأوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها أسرت جنديَّين روسيَّين خلال قتال في منطقة بيلغورود الروسية، وعرضت صفقة تبادل خلال اجتماع مع حاكم المنطقة.
ونشر فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس بيانًا مشتركًا على القناة التابعة لفيلق حرية روسيا على تليغرام.
ومن جانبها، تقول موسكو عن المجموعتَين إنهما مجموعتان مسلحتان أوكرانيتان، لكن كييف تقول إنهم ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين مناهضتين للكرملين.
ويقول مسؤولون أوكرانيون إنهم مواطنون روس من فيلق جيش الحرية لروسيا وفيلق المتطوعين الروسي، يسعون إلى إنشاء "منطقة أمنية" للأوكرانيين.
يُشار إلى أن فيلق المتطوعين الروسي ظهر في مارس 2023، وشارك في غارة عبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية. ويُعرف زعيم هذا الفيلق باسم دينيس كابوستين، أو دينيس نيكيتين، وهو قومي روسي، وتعتنق المجموعة علنًا أيديولوجية "دولة روسية أحادية العرق".
أما مجموعة "جيش الحرية لروسيا" فهي منظمة مختلفة تمامًا، تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية. وتستخدم هذه المجموعة العلم الأبيض والأزرق والأبيض، الذي يراه جزء من المعارضة الروسية على أنه علم "روسيا الحرة".