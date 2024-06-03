السلطة الفلسطينية تطلب من "العدل الدولية" الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية

وإذا وافقت المحكمة على الطلب فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليًا 16 قاضيًا، منهم 15 قاضيًا عاديًّا في المحكمة، وقاضٍ إسرائيلي خاص واحد.