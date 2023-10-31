إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفي

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، فيما نفت الحركة المسلحة ذلك.
وتفصيلاً، قال جيش الاحتلال في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكداً: "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".
وتابع البيان، "استولينا على مقر لقيادة حماس في مدينة غزة"، مشيراً إلى مقتل 2 من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة السيطرة على موقع لحماس، وفقاً للعربية نت.
وفي المقابل، نفى متحدث باسم حركة حماس الرواية الإسرائيلية عن وجود أحد قياديي الحركة في مخيم جباليا، واصفاً ذلك بأنه "حديث كاذب ولا أساس له من الصحة".
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الجيش الإسرائيلي "يحاول أن يبرر جريمته البشعة ضد المدنيين الآمنين والأطفال والنساء في مخيم جباليا".
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل نحو 100 في القصف بينما أصيب عشرات آخرون.