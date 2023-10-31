إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفي

وتفصيلاً، قال جيش الاحتلال في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكداً: "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".