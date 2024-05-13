مصرع 37 وفقْد 17 شخصًا في فيضانات إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية، التي ضربت إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا يوم السبت الماضي، إلى 37 شخصًا على الأقل؛ بينما لا يزال البحث مستمرًّا عن 17 مفقودًا.