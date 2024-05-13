مصرع 37 وفقْد 17 شخصًا في فيضانات إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية، التي ضربت إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا يوم السبت الماضي، إلى 37 شخصًا على الأقل؛ بينما لا يزال البحث مستمرًّا عن 17 مفقودًا.
وذكرت فِرَق الإنقاذ المحلي، أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدفق الحمم البركانية الباردة في ثلاث مناطق في إقليم سومطرة الغربية، وجاء تدفق الحمم البركانية الباردة من جبل مارابي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في سومطرة.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان لها: "إن ما يقرب من 200 منزل تضررت وتأثر 72 هكتارًا من الأراضي؛ بما في ذلك حقول الأرز، وتم إجلاء ما لا يقل عن 159 شخصًا من منطقة أجام".