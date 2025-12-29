الغرق والمرض يلاحقان نازحي غزة وسط رياح عاتية وأمطار غزيرة

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا من آثار المنخفضات، من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية، لا توفر الحد الأدنى من الحماية من العوامل الجوية.