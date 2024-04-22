العراق.. "مسيرة" تهاجم القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

أفاد مسؤول أميركي بأن هجوماً بطائرة مسيرة مسلحة استهدف القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، اليوم (الاثنين).
وأضاف المسؤول أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات، وهو ثاني هجوم على القوات الأمريكية في المنطقة خلال أقل من 24 ساعة، وفقاً لـ"رويترز".
ويأتي الهجومان بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر عن استهداف القوات الأميركية في العراق وسوريا، عقب شهور من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة يومياً تقريباً، التي كانت تشنها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، بسبب الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.