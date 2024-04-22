العراق.. "مسيرة" تهاجم القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

ويأتي الهجومان بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر عن استهداف القوات الأميركية في العراق وسوريا، عقب شهور من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة يومياً تقريباً، التي كانت تشنها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، بسبب الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.