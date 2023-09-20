روسيا.. انفجار غاز في مبنى بموسكو يُخلّف 5 قتلى وأضراراً جسيمة

وأوضح حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبييف، أن الانفجار وقع نحو الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت جرينتش)، وأدى إلى انهيار في عدد من طوابق المبنى، وأضرار بـ 10 شقق على الأقل، وفقاً لـ"رويترز".