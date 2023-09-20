روسيا.. انفجار غاز في مبنى بموسكو يُخلّف 5 قتلى وأضراراً جسيمة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 2 من أفراد خدمات الطوارئ؛ بعد حدوث انفجار غاز في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة بالاشيكا قرب موسكو.
وأوضح حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبييف، أن الانفجار وقع نحو الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت جرينتش)، وأدى إلى انهيار في عدد من طوابق المبنى، وأضرار بـ 10 شقق على الأقل، وفقاً لـ"رويترز".
وتُظهر صور ومقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى سكنياً من 9 طوابق، تعرضت عدة طوابق به لأضرار جسيمة بينما يغطي الركام الحديقة التي أمامه.