قضية "مقتل زعيم للسيخ" تتفاعل.. الهند تأمر دبلوماسيًّا كنديًّا رفيعًا بمغادرة البلاد

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أشار أمام البرلمان، الاثنين، إلى وجود "عناصر موثوقة تدفع إلى الظن أن الهند قد تكون مسؤولة عن اغتيال، هارديب سينغ نيجار"، وهو من زعماء السيخ ويحمل الجنسية الكندية، في يونيو غربي كندا.