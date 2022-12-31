الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ

أطلقت كوريا الشمالية "صاروخاً باليستياً غير محدد" بحسب الجيش الكوري الجنوبي في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين بعد أيام على توغل خمس مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لسيول.