الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ

أطلقت كوريا الشمالية "صاروخاً باليستياً غير محدد" بحسب الجيش الكوري الجنوبي في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين بعد أيام على توغل خمس مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لسيول.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
وفي طوكيو أفادت وزارة الدفاع أيضاً في تغريدة بإطلاق "ما يبدو أنه صاروخ بالستي".. فيما بعد أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ.