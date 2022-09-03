الجيش الأوكراني يعلن قصفه قاعدة روسية قرب محطة زابوريجيا النووية

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف قاعدة روسية في بلدة إنرغودار القريبة من منشأة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي يقوم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها وسط مخاوف بشأن السلامة.
ويتفقّد فريق يضم 14 فرداً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، على وقع تصاعد القلق الدولي إزاء سلامتها في خضم الحرب التي تحتدم على مقربة من مفاعلات المحطة الستة.
وقالت كييف إنها شنّت ضربات على مواقع روسية في المنطقة المحيطة ببلدة إنرغودار الجنوبية الجمعة بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تزامناً مع استمرار عمل خبراء من الأمم المتحدة على جمع بيانات فيها.
في هذا السياق، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر منشورٍ على موقع فيسبوك: "تأكّد لنا أن ضربات دقيقة شنّتها قواتنا المسلحة في المنطقة المحيطة ببلدتي خيرسون وإنرهودار، دمّرت ثلاثة من أنظمة مدفعية العدو، ومخزناً للذخيرة، وسرية من الجنود".