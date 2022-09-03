الجيش الأوكراني يعلن قصفه قاعدة روسية قرب محطة زابوريجيا النووية

في هذا السياق، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر منشورٍ على موقع فيسبوك: "تأكّد لنا أن ضربات دقيقة شنّتها قواتنا المسلحة في المنطقة المحيطة ببلدتي خيرسون وإنرهودار، دمّرت ثلاثة من أنظمة مدفعية العدو، ومخزناً للذخيرة، وسرية من الجنود".