واشنطن توجه لائحة اتهام موسعة لـ"مادورو" تشمل تهريب المخدرات والإرهاب وتمويل جماعات مسلحة

كشفت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، عن لائحة اتهام موسعة وصفتها بـ"السرّية"، موجّهة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار مسؤولي نظامه وأفراد من عائلته، تتضمن تهمًا خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والإرهاب المرتبط بها على مدى أكثر من 25 عامًا.