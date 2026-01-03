واشنطن توجه لائحة اتهام موسعة لـ"مادورو" تشمل تهريب المخدرات والإرهاب وتمويل جماعات مسلحة

كشفت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، عن لائحة اتهام موسعة وصفتها بـ"السرّية"، موجّهة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار مسؤولي نظامه وأفراد من عائلته، تتضمن تهمًا خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والإرهاب المرتبط بها على مدى أكثر من 25 عامًا.
وبحسب ما نقلته RT، فإن لائحة الاتهام صادرة عن محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك، وتتهم مادورو باستخدام مؤسسات الدولة الفنزويلية، من جيش واستخبارات ومطارات وموانئ وحتى البعثات الدبلوماسية، لتسهيل تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وتصف الوثيقة النظام في فنزويلا بأنه "حكومة فاسدة وغير شرعية"، تحوّلت إلى ما يشبه كارتل مخدرات منظم يُعرف باسم "كارتل الشمس"، مؤكدة أن عائدات المخدرات استُخدمت لإثراء النخبة وترسيخ النفوذ السياسي والعسكري، إضافة إلى تمويل جماعات مسلحة.
وتشمل قائمة المتهمين الرئيسيين نيكولاس مادورو، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة الشبكة الإجرامية منذ توليه مناصب رسمية، وديوسادو كابيو ورامون رودريغيز تشاسين، المتهمَين بتوفير الحماية لشحنات المخدرات، إضافة إلى زوجة الرئيس سيليا فلوريس، ونجله نيكولاس مادورو غويرا، بتهم تتعلق بالمشاركة المباشرة في التهريب وتلقي الرشاوى.
كما ورد اسم هيكتور غيريرو فلوريس، زعيم عصابة "ترين دي أراغوا"، كمتهم بتأمين طرق التهريب والسواحل، إلى جانب اتهامهم بإقامة شراكات مع تنظيمات مصنفة إرهابية، منها "فارك" و"ELN" في كولومبيا، و"كارتل سينالوا" و"لوس زيتاس" في المكسيك.
وتزعم الوثيقة أن العملية شملت استخدام جوازات سفر دبلوماسية وطائرات رسمية، لنقل أموال ومخدرات، وشحنات ضخمة انطلقت من فنزويلا إلى الكاريبي وأمريكا الوسطى، وصولًا إلى الولايات المتحدة، مدعومة بلقاءات مباشرة مع قادة جماعات مسلحة، وأوامر بالقتل والخطف لتأمين الشبكات.
وتتضمن التهم القانونية الموجهة: التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات، استيراد الكوكايين، استخدام الأسلحة والمتفجرات، والمطالبة بمصادرة أصول مالية ضخمة.
يُشار إلى أن مادورو وحكومته دأبوا على نفي هذه الاتهامات، وسبق أن صرّح الرئيس الفنزويلي أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط نظامه والسيطرة على موارد بلاده الطبيعية.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية واسعة لاعتقال مادورو ونقله خارج البلاد، مؤكدًا أنه سيُحال قريبًا إلى القضاء الأميركي.