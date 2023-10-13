"أونروا" تُطلق نداءً عاجلاً لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات مُنقذة للحياة في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة قطاع غزة الذي يتعرّض لقصفٍ إسرائيلي انتقامي، في أعقاب هجمات شنّتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.
وقالت (أونروا) في بيان "نسعى بشكلٍ عاجلٍ للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتنا الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوماً المقبلة".
وأضافت "ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئنا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمّر؛ إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي".