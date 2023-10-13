"أونروا" تُطلق نداءً عاجلاً لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات مُنقذة للحياة في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة قطاع غزة الذي يتعرّض لقصفٍ إسرائيلي انتقامي، في أعقاب هجمات شنّتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.