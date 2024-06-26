"البديوي": مجلس التعاون يسعى إلى تعزيز علاقاته مع المنظمات الدولية

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرفه بالعاصمة برازيليا، بحضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي، ووكيل وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.