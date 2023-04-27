الجامعة العربية ترحّب بقرار النرويج حظرَ استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلّة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، في تصريح اليوم؛ أن قرار الحكومة النرويجية يأتي استكمالًا لقرارها الإيجابي الذي أصدرته في يونيو الماضي، وأعلنت خلاله وجوب وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.