لبنان.. إغلاق جميع بنوك العاصمة بيروت لمدة 3 أيام

أتت تلك الحوادث بعد يومين على إقدام شابة تدعى سالي حافظ على اقتحام مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقًا أنه مجرد لعبة؛ من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق؛ بهدف معالجة شقيقتها المصابة بسرطان في الرأس، قبل أن تحصل على مبلغ (13 ألف دولار) وتفر إلى مكان مجهول.