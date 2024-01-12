قائد سلاح الجو الأمريكي بالشرق الأوسط: ضربنا 60 هدفاً للحوثيين باستخدام 100 صاروخ

وفي وقتٍ سابقٍ، كشف مسؤولٌ كبيرٌ في البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن؛ أمر بشن الضربات من المستشفى وتابعها عبر الاتصالات الآمنة، حيث شارك في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية لمراقبة الهجوم "المعقد".